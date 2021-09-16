شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد كارلوس كيروش لبداية رحلة تدريب الفراعنة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدور الاستعدادات على قدم وساق داخل صفوف منتخب مصر من أجل الاستعداد لمواجهة ليبيا لاسيما بعد وصول البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد للفراعنة للقاهرة وبدء جلساته مع جهازه المعاون للتحضير للمرحلة المقبلة وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية ..

س: ما هى المواجهات المقبلة للفراعنة فى تصفيات المونديال؟

ج: يخوض منتخب مصر مباراتين ضد ليبيا في ذات التصفيات فى أكتوبر المقبل الأولى بالقاهرة والثانية فى بنغازى، قبل خوض الجولتين قبل الأخيرة، والأخيرة، ضد أنجولا خارج الديار والجابون في مصر.

س: ما هى التحديات التى تنتظر الفراعنة عقب تصفيات المونديال؟

ج: يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب، ثم كأس أمم أفريقيا التى وقع الفراعنة في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

س: ماهو الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر ؟

يضم الجهاز الفني المعاون ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.

س: متى يعلن كيروش قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا ؟

ج: حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

س: متى ينطلق معسكر الفراعنة استعداداً لمواجهة ليبيا ؟

ج: تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر ، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا

س: هل يخوض منتخب مصر وديات قبل مواجهة ليبيا ؟

ج: أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر، إن المنتخب سيواجه منتخب ليبيريا وديا بشكل كبير يوم 30 سبتمبر الجارى مشيرا إلى أن كارلوس كيروش اتفق مع الجهاز الفني على ذلك في أول جلسة لهم معاً.

س: ماذا قدم كيروش فى أخر تجربة تدريبية ؟

ج: كانت آخر تجارب كيروش عندما تولى تدريب المنتخب الكولومبي في فبراير 2019، إلا أنه اكتفى بخوض 18 مواجهة، فاز في 9 منهم وتعادل 4 مرات وخسر 5 لقاءات.

س: ماهى أهم انجازات كروش فى عالم التدريب؟

ج: خلال مسيرة كيروش حقق بطولة كأس السوبر الإسبانى مع ريال مدريد وكأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالى مع سبورتينج لشبونة وكأس العالم تحت 20 عاما مرتين مع منتخب البرتغال، كما ذاع صيت "كيروش" مبكرا منذ أن كان مدربا لمنتخب البرتغال بمختلف الأعمار فمع حصوله على بطولة أوروبا 1989 عين فى نفس العام ليقود البرتغال تحت 20 عاما فى كأس العالم الذى حصل عليه أيضا بالإضافة للفوز بنسخة 1991.