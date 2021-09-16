شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض التفريط فى جهود بدر بانون بفرمان من موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة مناقشة أى عروض للمغربى بدر بانون مدافع الفريق الاحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى ظل حاجة الجهاز الفنى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى لجهود اللاعب فى الموسم الجديد، ويتمسك الأهلى باستمرار بدر بانون ولا يُفكر فى الاستغناء عنه رغم تلقيه عروض مميزة فى الاونة الاخيرة، كما أن بيتسو موسيماني يرفض التخلى عن المدافع المغربي باعتباره من ركائز دفاع الأهلى وأحد أهم الأسماء التي يصعب تعويضها بسهولة.

وكشفت تقارير صحفية أن نادى التعاون السعودى يسعى للتعاقد مع المغربى بدر بانون للاستفادة من خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة ، وقال موقع "هسبورت" المغربى إن التعاون أكد لمسئولى الأهلى أنه مستعد لتقديم عرض بقيمة 6 ملايين دولار مع وجود بند فى عقد اللاعب يسمح للفريق المصرى بالحصول على 20% من ثمن بيعه حال رحيله مستقبلا.

أضاف الموقع أن منذ انضمام بدر بانون بالنادي الأهلي واللاعب يؤكد أنه إضافة قوية لبطل إفريقيا، كما ساهم بشكل كبير في العديد من الإنجازات التي حققها الأهلي منذ وصوله إلى القاهرة، ويحظى بمكانة كبيرة لدى مناصري الفريق.

جدير بالذكر أن بدر بانون قد تواجد خلال الأيام القليلة الماضية بمعسكر المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين استعدادا لكأس العرب المقبلة.