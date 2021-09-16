شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى إجراءات قيد الصفقات الجديدة قبل مواجهة الأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى محمد مختار مدير شئون اللاعبين بالطلائع من تسجيل الصفقات الجديدة في قائمة فريقه بإتحاد الكرة تمهيداً لمشاركتها في مباراة السوبر المحلى وتعاقد الطلائع مع 10 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبا الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري لمدة موسمين.

فى سياق أخر ، يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فى السادسة مساء اليوم الخميس ثانى ودياته فى معسكر الإسكندرية أمام فريق الحمام وهى بمثابة البروفة الأخيرة أمام عبد الحميد بسيوني والجهاز المعاون للوقوف على مستوى جميع اللاعبين والإستقرار بنسبة كبيرة علي خطة وتشكيل لقاء السوبر أمام الأهلي المقرر له 21 سبتمبر الجارى على ستاد برج العرب بالاسكندرية

وقد اصطحب الجهاز الفني للفريق جميع اللاعبين القدامي والجدد الـ32 لاعباً في المعسكر من أجل تجهيزهم فنياً وبدنيا ولزيادة الإنسجام والتركيز بينهم جميعاً خاصه مجموعة اللاعبين الجدد الذي تعاقد معهم النادي ، ويقود التدريبات عبد الحميد بسيوني المدير الفني والجهاز المعاون ياسر علي وسيد السويركي ود سيد عبد القادر والكابتن يسري عرفان ومحمد مختار وتحت إشراف العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة .