شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أحمد بلال: هوايتى التنس و كان حلمى أكون "طيار " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب أحمد بلال نجم الأهلى السابق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

التنس .

بتدخل المطبخ ؟

نعم

إيه الأكلة التى تتميز فيها ؟

المكرونة .

من نجمك المفضل ؟

البرازيلى رونالدو .

من مطربك المفضل ؟

وائل جسار .

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه ؟

طيار .

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

عادل إمام .

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الفورمال .