شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. غنام محمد لاعب الإنتاج الحربى يوقع لفيوتشر لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع غنام محمد لاعب خط وسط الإنتاج الحربى لفريق فيوتشر اف سى لمدة ثلاثة مواسم فى حضور وكيلى أعماله نبيل أبوزيد وأيمن جلال، بعد موافقة إدارة ناديه على الصفقة وإرسالها الاستغناء الرسمى عن اللاعب للنادى الصاعد حديثاً لدوري الاضواء والشهرة.

وتسبب رحيل على ماهر عن تدريب المصرى فى فشل انتقال غنام محمد للنادى المصرى البورسعيدى البورسعيدى بعد اتفاق ادارة الناديين على الصفقة ، وتأكد هبوط الإنتاج الحربى للقسم الثانى بعد التعادل الذى حققه الفريق مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

فى ذات الوقت قررت إدارة نادى الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر، فسخ التعاقد مع الثلاثى الأجنبى مامادو انياس وحميدو ماو ومحمد فييرا بسبب ارتفاع المقابل المادى لعقودهم وعدم قدرة الفريق على الوفاء بها بسبب هبوطه للقسم الثانى هذا الموسم بعد 11 عاماً قضاها في الدوري الممتاز.