شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..صدمة الأهلى فى مباراة الترجى التونسى بعد التعادل 1/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 16 سبتمبر 2011، ودّع الأهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الترجى التونسى (1_1) فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة فى الجولة الأخيرة من دور الثمانية بدورى المجموعات الأفريقى، سجل بانانا هدف الترجى فى الدقيقة 18 من الشوط الأول، وتعادل أبو تريكة فى الدقيقة 54 من المباراة، وبذلك يصعد الترجى والوداد المغربى من هذه المجموعة، بينما يودعها الأهلى ومولودية الجزائر، ولم يستفد الأهلى من خسارة الوداد من مولودية الجزائر (1_3) فى الجولة ذاتها، حيث كان مطالباً بالفوز بأى نتيجة.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام ، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021 .