صورة..مصطفى البدرى يوقع الاعارة لفيوتشر موسمين بعد موافقة الأهلى

القاهرة - سامية سيد - وقع مصطفى البدرى لاعب على الاهلى على عقود اعارته موسمين لفيوتشر اف سى فى حضور وكيلى أعماله نبيل أبو زيد وأيمن جلال ، ووافق النادى الأهلي على إعارة مصطفى البدرى لاعبه الجديد لصفوف فيوتشر إف سي لمدة موسمين، بعد إتمام تعاقده مع اللاعب لمدة 5 سنوات قادما من الإنتاج الحربى مقابل 7 ملايين جنيه.

وكان أمير توفيق قد أعلن عن تعاقد الأهلي مع اللاعب مصطفى البدري، مهاجم فريق الإنتاج الحربي لمدة خمس سنوات قادمة، ثم إعارته خلال الفترة الحالية، موضحا أن انضمام مصطفى البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط.

وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسئولي الإنتاج الحربي، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.