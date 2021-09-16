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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة..مصطفى البدرى يوقع الاعارة لفيوتشر موسمين بعد موافقة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقع مصطفى البدرى لاعب على الاهلى على عقود اعارته موسمين لفيوتشر اف سى فى حضور وكيلى أعماله نبيل أبو زيد وأيمن جلال ، ووافق النادى الأهلي على إعارة مصطفى البدرى لاعبه الجديد لصفوف فيوتشر إف سي لمدة موسمين، بعد إتمام تعاقده مع اللاعب لمدة 5 سنوات قادما من الإنتاج الحربى مقابل 7 ملايين جنيه.
وكان أمير توفيق قد أعلن عن تعاقد الأهلي مع اللاعب مصطفى البدري، مهاجم فريق الإنتاج الحربي لمدة خمس سنوات قادمة، ثم إعارته خلال الفترة الحالية، موضحا أن انضمام مصطفى البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط.
وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسئولي الإنتاج الحربي، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.
مصطفى البدرى لفيوتشر