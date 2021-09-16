أشرف صبحي يلتقي المدير الفني للمنتخب كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

التقى وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، اليوم الخميس، بالمدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش وجهازه الفني ضياء السيد المدرب العام، ووائل جمعة مدير المنتخب، في حضور أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة عن خالص تمنياته للجهاز الفني الجديد للمنتخب، وجهازه المعاون بالتوفيق في المرحلة المقبلة، وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية بتقديم الفراعنة أفضل أداء، والفوز في المباريات المصيرية المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وأكد أشرف صبحي، على تقديم الدعم الكامل لجميع المنتخبات الوطنية، وتوفير كافة الاحتياجات لهم، والعمل مع الاتحادات الرياضية في تهيئة المناخ العام لهم وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية وفق المواعيد المحددة لتظهر المنتخبات الوطنية في أفضل صورة لها خلال المنافسات المختلفة، وتحقيق الفوز في شتي المحافل الدولية.

كيروش تولى منصب قيادة منتخب مصر ليكون بديلاً لحسام البدري والذي رحل عن منصبه عقب التعادل ضد الجابون بهدف لكل جانب ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

المهمة الأولى لكيروش ستكون في مباراتي ليبيا بتصفيات كأس العالم حيث ستلعب المباراة الأولى في القاهرة خلال 9 أكتوبر المقبل بينما ستكون المباراة الثانية في 12 من نفس الشهر في ليبيا.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في وقت سابق من اليوم مؤتمر صحفي لتقديم كارلوس كيروش لوسائل الإعلام،