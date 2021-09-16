فيفا: غالبية مشجعي كرة القدم يدعمون إقامة كأس العالم كل عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أظهرت نتائج استطلاع نشره موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تأييد الغالبية ممن شملهم الاستطلاع من مشجعي اللعبة لزيادة وتيرة إقامة بطولة كأس العالم للرجال.

ويأتي الاستطلاع الذي أقيم عبر الانترنت في يوليو الماضي الذي شمل 23 ألف شخص من 23 دولة تنتمي لست اتحادات لكرة القدم كجزء من عملية استطلاع أوسع لآراء المشجعين ستتم على عدة مراحل.

وأبدى 15 ألف شخصًا ممن شملهم الاستطلاع اهتمامهم بكرة القدم وببطولة كأس العالم التي ينظمها فيفا وقد تم تنظيم الاستطلاع بواسطة خبراء من شركة آيريس (IRIS) ويوجوف (YouGov).

وتجري حاليًا دراسة استقصائية موسعة، تشمل أكثر من 100 ألف شخصًا في أكثر من مائة دولة لتحقيق التوازن بين عدد السكان والتنوع الجغرافي وتاريخ كرة القدم والإمكانات كما يغطي فرص تكرار بطولات كأس العالم لكرة القدم للرجال والسيدات التي تنظمها الفيفا، وسيتم نشر نتائجها في الوقت المناسب.

وأظهرت النتائج الأولية للإستطلاع أن غالبية المشجعون يرغبون في مشاهدة بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال التي تنظمها الفيفا بوتيرة أكثر من الحالية ، وكذلك فضلت الأغلبية ان تكون وتيرة التكرار كل عامين.

وقالت النتائج الأولية أن هناك إختلاقات كبيرة ما يسمى بالأسواق التقليدية وأسواق كرة القدم النامية، كما أن الأجيال الشابة في جميع المناطق أكثر انفتاحاً واهتماماً بالتغيير من الأجيال الأكبر سناً.