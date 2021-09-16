"مصري- فرنسي على مائدة كيروش" .. كيف يفكر جهاز المنتخب في الاستعداد لليبيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمد حسام:



يعكف الجهاز الفني لمنتحب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد على التجهيز لمواجهة ليبيا ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022).

ووفقاً لما علمه الخليج 365 إن الاجتماعات تتواصل بين كيروش وجهازه المعاون حيث طلب المدير الفني تجهيز ملفات لجميع المحترفين من احصاءات وفيديو للمباريات وبالفعل حصل على ملفات تخص جميع المحترفين في الخارج بما فيهم عمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألماني و أحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي وكريم حافظ ظهير أيسر مالاتيا سبور التركي.

وعرض الجهاز الفني ملفاً خاص باللاعب الفرنسي صاحب الأصول المصرية هيثم حسن المحترف في نادي فياريال الإسباني لعرضه على كيروش بعد توجيهات الأخير بخصوص عرض اللاعبين من أصحاب الأصول المصرية المحترفين في أوروبا والذيت يستطيعوا تمثيل المنتخب,

ويتجه كيروش لتقديم موعد معسكر المنتخب 24 ساعة حيث كان من المقرر أن ينطلق في الـ 28 من الشهر الجاري بعد نهاية لمباريات كأس مصر ولكن البرتغالي يرغب في الاستعداد مبكراً بعد ساعات من إعلان القائمة يوم 26 من أجل التجمع ثلاثة أيام قب المباراة الودية يوم 30 والتي لم يتحدد طرفها حتى الأن.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباريات دوري الثمانية وقبل النهائي من مسابقة كأس مصر، لإتاحة الفرصة أمام إقامة معسكر منتخب مصر مبكرًا.