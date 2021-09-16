شاهد مباراة الباطن والطائي في بث مباشر كورة اون لاين بـ الدوري السعودي

شاهد بث مباشر كورة اون لاين لمباراة الباطن والطائي في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، ضمن إحدى مباريات اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

يستقبل الباطن نظيره الطائي في افتتاح الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022، وعينه على تحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم.

تنطلق صافرة بداية مباراة الباطن والطائي في تمام الساعة 17:35 بتوقيت مصر، 18:35 بتوقيت السعودية، 15:35 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر الباطن والطائي في الدوري السعودي على قناة Ssc 5 الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين بصوت المعلق الرياضي “جعفر الصليح”.

يدخل الباطن مباراة اليوم بهدف مصالحة جمهوره بعد الخسارة على ملعبه في الجولة الماضية أمام الفتح بنتيجة 2-صفر وقبلها كان قد تعادل سلبيا امام الهلال، وسيسعي الفريق بقيادة الصربي “ألكسندر فيسيلينوفيتش” الى تحقيق الفوز الثاني هذا الموسم امام متذيل الترتيب الطائي.

ويتواجد الباطن في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، في المقابل يُعاني الصاعد حديثاً لدوري المحترفين فريق الطائي الذي تعرض لثلاث هزائم متتالية حيث يقبع في المركز الأخير بدون رصيد، وسيسعي بكل تأكيد اليوم الى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الباطن.

ومن المقرر أن يبدأ صانع الألعاب الجزائري “أمير سعيود” صاحب الـثلاثون عاما في تشكيلة فريق الطائي، والمنضم حديثاً لصفوف فارس الشمال قادما من شباب بلوزداد الجزائري.