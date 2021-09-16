الامارات | "تراشق لفظي" يتسبب في عرض نجم الزمالك للبيع

شكرا لقرائتكم خبر عن "تراشق لفظي" يتسبب في عرض نجم الزمالك للبيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت إدارة نادي الزمالك المصري، عرض مدافعها التونسي حمدي النقاز للبيع أو الإعارة بعد أقل من 72 ساعة على التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم. وجاءت تلك الخطوة بحسب ما أكدته مصادر لـ "الامارات اليوم"، لقيام زوجة النقاز بالتراشق بالألفاظ مع زوجة مواطنها حمزة المثلوثي، بعد أن اعلان الزمالك التعاقد مع اللاعب التونسي.

وقال لاعب الزمالك الأسبق أحمد حسام ميدو، ان الزمالك لم يكن في نيته بقاء النقاز في صفوف الفريق، نظراً لاقتناع المدرب الفرنسي كارتيرون بالمثلوثي بشكل أكبر، وأن الاتجاه منذ بداية التعاقد معه أن يتم عرض حمدي النقاز للبيع أو الإعارة.

وأضاف ميدو: "التعاقد مع المدافع التونسي تم لتفادي نادي الزمالك دفع مليون و350 ألف مستحقات أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاعب بعد فسخى تعاقده في موسم 2018/2019، وأن هذا المبلغ كان ملزما على الزمالك سداده قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف: "إذا رفض النقاز الإعارة أو البيع لناد أخر سيقوم الزمالك بوضع في قائمة الانتظار على أن تُصرف مستحقاته على دفعات وفق نصوص التعاقد بينهما، لكن على الاغلب أن اللاعب سيوافق على الإعارة بعد أن طلب أكثر من ناد محلي الحصول على خدماته".

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