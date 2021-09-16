تفاصيل العرض الخيالي لنادي التعاون السعودى لضم مدافع النادي الأهلي.. والأحمر يرد

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية أن نادى التعاون السعودى يسعى للتعاقد مع المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى للاستفادة من خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع "هسبورت" المغربى إن التعاون أكد لمسئولى الأهلى أنه مستعد لتقديم عرض بقيمة 6 ملايين دولار مع وجود بند فى عقد اللاعب يسمح للفريق المصرى بالحصول على 20% من ثمن بيعه حال رحيله مستقبلا.

وأشار الموقع إلى أن الأهلى يتمسك باستمرار بدر بانون ولا يُفكر فى الاستغناء عنه رغم العرض الكبير من النادى السعودى، كما أن بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى يرفض التخلى عن المدافع المغربي باعتباره من ركائز دفاع الأهلى وأحد أهم الأسماء التي يصعب تعويضها بسهولة.

أضاف الموقع أن منذ انضمام بدر بانون بالنادي الأهلي واللاعب يؤكد أنه إضافة قوية لبطل إفريقيا، كما ساهم بشكل كبير في العديد من الإنجازات التي حققها الأهلي منذ وصوله إلى القاهرة، ويحظى بمكانة كبيرة لدى مناصري الفريق.

جدير بالذكر أن بدر بانون قد تواجد خلال الأيام القليلة الماضية بمعسكر المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين استعدادا لكأس العرب المقبلة.

كان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد كشف حقيقة الأنباء التي تداولت خلال الأيام الماضية بشأن إعارة ثنائى الفريق الأحمر طاهر طاهر والمغربى بدر بانون، فضلا عن العروض التي تلقاها محمد الشناوى وأليو ديانج.

ووصف توفيق في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى شائعة إعارة طاهر طاهر وبدر بانون بالغير منطقية ومثيرة للضحك مؤكدا أن بانون لاعب له اسم في إفريقيا، ومدافع مميز جدا، وطاهر لاعب واعد. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".