رئيس لجنة التحكيم يفجر مفاجأة: حكم مصري مهدد بعدم المشاركة بكأس العالم بسبب السحر والأعمال

الشارقة - اميمة ياسر - مفاجأة من العيار الثقيل، فجرها عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة التحكيم الجديد، عن الحكام المصريين.

جاء ذلك بعدما وجه له الإعلامي أحمد شوبير سؤالا بشأن الحكم أمين عمر، قبل انطلاق بطولة كأس العالم المقبلة بدولة قطر.

«عبدالفتاح»: أمين عمر مر بظروف صعبة كثيرة

وقال «شوبير» لعصام عبدالفتاح: هناك أمور تدبر في الخفاء من أجل عدم تواجد أمين عمر في كأس العالم، ما صحة هذا الكلام؟، وما هو دوركم لمساندة حكم مصري مرشح بقوة لتمثيل مصر في البطولة المقبلة؟.

ورد عصام عبدالفتاح على هذا الأمر، قائلًا: «أمين عمر هو اللي يقدر من نفسه يقول هل هو سيتواجد أم لا، كل شيء بيده، لكن أمين عمر حكم محترف، وهو من ضمن الحكام المحترفين والمتميزين، ويحصل على مبالغ كويسة في أفريقيا، لكن مر بظروف صعبة كتير إصابات وحاجات تانية مقدرش أقولها، هو زي ما اتقالي حد بيعمله سحر».

وأضاف: «تحدثت عن كل شيء من أجل أن يعرف الجميع كل شيء، بالعكس هناك أشخاص كانت لم تكن ستذهب لكأس العالم، لكن وقفنا بجوارهم للذهاب».

شوبير يفجر مفاجأة: هناك حكام يتهمون زميلهم بعمل سحر وأعمال

ورد «شوبير» على جزئية السحر والأعمال، قائلًا: «بوضوح كده هناك بعض من الحكام اتهموا أحد زملائهم بإنه بيعملهم سحر، وبيعمل أعمال لأول مرة أقول هذا الكلام». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتطرق عصام عبدالفتاح للرد على تصريحات جهاد جريشة ضده، عقب قرار اعتزاله، قائلًا: «أكتر حكم اتوقف معاه في تاريخ مصر هو جهاد جريشة، أكتر حكم وقفت معاه في حياتي وأنا يحزني ما يقوله جهاد، لكن أروي موقف يخصه جاء لي أوضتي وبكى بعد مباراة احتسب فيها ركلة جزاء غير صحيحة وتسببت في خروج فريق من البطولة، بطولة الشان (المحليين)، واتحديت لجنة التحكيم في الاتحاد الأفريقي، وأصريت على استمراره».