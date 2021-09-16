شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريحات كيروش: اسمحوا لى أن أعتبر نفسى واحدا من المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اسمحوا لي أن أعتبر نفسى كأحد المصريين".. كانت هذه أولى كلمات المدرب البرتغالى كارلوس كيروش فى مؤتمر تقديمه مدربا للمنتخب الوطنى.

وأضاف كيروش فى مؤتمر تقديمه مدربا للمنتخب الوطنى "أشعر بالفخر للانتماء لهذه المنظومة، 7 مرات كأس الأمم الإفريقية، وواللعب فى كأس العالم 3 مرات، اسم كبير للفراعنة وتاريخ يجعلنا جميعا فخورين بهذا المنتخب".

وواصل المدرب البرتغالى، من يرتدي قميص منتخب مصر عليه أن يدرك أنه لا يرتدي مجرد قميص، بل يرتدي أحلام شعب يريد تحقيقها.

وأشار كيروش إلى أنه وصل كأس العالم مع 4 منتخبات من قبل ، متمنيا أن تكون المرة الخامسة مع منتخب مصر .