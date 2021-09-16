رسميًا.. مهاجم الأهلي يرحل إلى فيوتشر (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

انتقل مصطفى البدري المنتقل مؤخرًا إلى صفوف الأهلي، لفريق فيوشتر على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الجديد (2021 - 2022).

البدري كان وقع للأهلي مؤخرًا قادمًا من فريق الإنتاج الحربي، حيث انتقل المهاجم الشاب في صفقة قدرت بسبعة ملايين جنيه إلى جانب حصول نادي الإنتاج على نسبة 10% من بيع اللاعب في المستقبل.

ووقع البدري بعد ذلك إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثًا لدوري we المصري، حيث سيلعب على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

واستطاع البدري أن يشارك في 28 مباراة مع فريق الإنتاج الحربي بالموسم المنقضي ليسجل 11 هدفًا في مسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، أعلن أمس الأربعاء، رحيل مدافع الفريق سعد الدين سمير إلى صفوف فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسمين أيضًا.