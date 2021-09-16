يحيى الكومي أول المترشحين لرئاسة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - لإسماعيلية- شريف عادل :

أعلن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الأسبق المهندس يحيي الكومي تقدمه للترشح على مقعد رئاسة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي من أجل تولي رئاسة النادي خلال الدورة الانتخابية المقبلة من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٥.

وكان النادي الإسماعيلي قد أعلن إستقبال أوراق المرشحين على مجلس الإدارة بداية من اليوم الخميس وحتى الأربعاء المقبل.

وقال المهندس يحيي الكومي في تصريحات خاصة لمصراوي :" إتخذت قرار نهائي بالترشح وسأقوم بتقديم أوراقي اليوم الخميس".

وأكمل "الحمدالله رب العالمين راضي تماماً عن الفترة التي تواجدت فيها كرئيس للنادي في عام ٢٠٠٦ في مجلس معين حيث نجحنا في مهمتنا كمجلس معين لمدة موسم" .

وأضاف "أعشق مدينة الاسماعيلية وأحب جماهير النادي الإسماعيلي وأرغب في أن ننجح في النهوض بالنادي خلال الفترة القادمة لذلك كان قراري النهائي بالترشح لكرسي الرئاسة".

يذكر أن الجمعية العمومية للاسماعيلي من المنتظر أن تنعقد يوم ٣١ أكتوبر المقبل من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد.