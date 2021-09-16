"بسبب كثرة المشاكل".. أسامة نبيه يهاجم مجلس الزمالك ويعلن رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن أسامة نبيه المدرب العام في فريق نادي الزمالك، أنه تقدم باستقاله من منصبه، موجهًا بيانًا إلى جماهير القلعة البيضاء يكشف من خلالها أسباب رحيله.

نبيه وجه عدة رسائل عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" اليوم الخميس، قائلاً :"جماهير الزمالك العظيمة يعلم الله أنني حاولت كثيرًا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مرة مع مجلس إدارة الزمالك".

وأضاف :"ما يحدث داخل نادي الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكرة شيء غير مقبول".

وواصل :"كنت أسعى جاهدًا لحل المشاكل التي نواجهها من أجل كيان نادي الزمالك وجماهيره العظيمة".

وانتقد نبيه خلال رسالته إدارة القلعة البيضاء :"هناك مشاكل مالية كثيرة داخل الفريق ومستحقات متأخرة للاعبين والجهاز الطبي والإداري، مع العلم أن الجهاز الأجنبي قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواة".

وأشار نبيه إلى أن حسين لبيب رئيس الزمالك سيعقد جلسة مع اللاعبين من أجل حل أزمة المستحقات المتأخرة.

ورحّب نبيه بأنه على استعداد تام للتنازل على الشرط الجزائي في عقده والمقدر بشهرين.

وأنهى نبيه رسالته :" المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون أنا دائمًا فى مواجهه مع اللاعبين، لذا وجب عليا التقدم باستقالتي احترامًا لنفسي وللاعبين ولجماهير نادى الزمالك لعدم قدرتي على إيجاد حلول من قبل الإدارة".

جدير بالذكر أن نبيه ليس الأول الذي يرحل عن الجهاز الفني لفريق الزمالك والذي يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون إنما رحل أحمد عبد المقصود تاركًا منصبه كمدرب مساعد.