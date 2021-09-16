"دقة قلب واحدة وسر القميص رقم 100 ".. رسائل من مؤتمر تقديم كارلوس كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تصوير - محمد حسام الدين:

حمل مؤتمر تقديم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عدة رسائل جاءت أغلبها تحفيزية وعاطفية بعيداً عن الفنيات وذلك في ظهور المدرب الأول في مصر.

كيروش تولى منصب قيادة منتخب مصر ليكون بديلاً لحسام البدري والذي رحل عن منصبه عقب التعادل ضد الجابون بهدف لكل جانب ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

وجاءت أول رسائل كيروش للجماهير واللاعبين ووسائل الإعلام ولجميع العاملين في الوسط الكروي طلب منهم الدعم قائلاً :"يجب أن نعمل بدقة قلب واحدة ونكون على قلب رجلاً واحد لتحقيق حلمنا ،أنا من اليوم مصري وهدفي تحقيق أحلام المصريين في الوصول لكأس العالم".

الرسالة الثانية خصصها البرتغالي إلي اللاعبين وقال فيها :" أنا لمساعدتكم بخبراتي وكل ما أملكه من تجربة، حياتي وعشقي كلها للفريق لأجعلكم أفضل لاعبين وفريق لتحقيق شكل أفضل في الفريق داخل الملعب ونحقق أحلام جميع المصريين، عليكم أن تعوا أنكم ترتدوا قميص يحمل أحلام المصريين وليس قميص، فقط نلعب من أجل الجمهور وبثقة وفخر وإصرار وعزيمة".

أما الرسالة الثالثة والأخيرة فكانت موجهة لوسائل الإعلام وقال فيها " سواء لعبنا على ملعب من العشب الصناعي أو حتى ملعب من الرمل ، سنذهب للفوز على ليبيا والفارق بيننا كبيراً في المستوى لا أعلم لماذا يتخوف الإعلام في مصر؟ ، لا أريد التحدث عن الخوف مرة أخرى".

وقدم أجمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة في نهاية المؤتمر قميص منتخب مصر الذي يحمل رقم 100 حيث في إشارة إلي مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الكرة.