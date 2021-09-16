متى موعد بث مباشر مباراة السوبر المصري بين الاهلي وطلائع الجيش؟

تعرف على موعد بث مباشر مباراة السوبر المصري بين الاهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس السوبر المصري 2020 المؤجلة منذ العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

يحين موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 سبتمبر 2021، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش، حسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم.

واختارت الشركة الراعية لـ كأس السوبر المصري إقامة المباراة على ملعب برج العرب في الاسكندرية بدلاً من ستاد القاهرة الدولي الذي لا يزال يخضع لعمليات الإصلاح التي أغلقته نهاية الموسم الماضي.

وتنقل المباراة على قناة اون تايم سبورت المصرية بشكل حصري، بحضور معلق على القناة الصوتية الأولى، وآخر على القناة الصوتية الثانية، كما ينقلها الخليج 365 في بث مباشر مكتوب.

وكان من المقرر إقامة مباراة الاهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري مطلع شهر يوليو الماضي على ستاد القاهرة الدولي، إلا أن إنشغال الاهلي بدوري أبطال أفريقيا، ورغبة الاتحاد المحلي في انهاء الدوري المصري موسم 2021/2020 قبل نهاية شهر اغسطس الماضي حال دون إقامة اللقاء في موعده السابق.

وأعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم «عصام عبد الفتاح» اختيار الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال لإدارة لقاء السوبر المصري بين الاهلي والطلائع، مع تطبيق تقنية الفيديو المساعد VAR في هذه المواجهة.

وسبق للحكم مصطفى غربال إدارة مباراة السوبر الأفريقي بين الاهلي ونهضة بركان في شهر أبريل الماضي، وانتهت بفوز الاهلي بهدفين دون رد.

وكان الاهلي تُوج بلقبي الدوري المصري وكأس مصر بموسم 2020/2019. وكان طلائع الجيش وصيفًا له في نهائي كأس مصر 2020، ليتم اختياره لمواجهة الاهلي في كأس السوبر.