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الامارات | رئيس ناد يقاضي "فيفا".. ويطلب مليار جنيه تعويضا للكرة المصرية

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سيد مصطفى-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس نادي النجوم "أحد أندية القسم الثاني في مصر"، محمد الطويلة، أنه بصدد إقامة دعوى في محكمة (الكاس) الدولية، لمطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بدفع مليار جنيه مصري تعويضا عن الاضرار التي لحقت بالكرة المصرية، جراء إصرار "فيفا" على تعين لجان تسير اعمال منذ عام 2019.

وقال الطويلة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "النهار" أنه بدأ بالفعل في اتباع أولى الخطوات المعمول في أنظمة التقاضي لدى فيفا، اذ أرسل إليه مذكرة تحتوي على 36 بندا للرد عليها فيما يتعلق بأسباب التمسك بتعين لجان مؤقتة لإدارة الكرة المصرية، وعدم الانصياع لمطالب الأندية الدائمة بإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لاتحاد الكرة يُدير شؤون اللعبة".

وأضاف: "بعد أن يصل رد "فيفا" على تلك المذكرة سيتم تحرك دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومطالبته بدفع مليار جنيه عن الاضرار التي تسبب فيها بقراراته ضد الكرة المصرية. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، عين لجنة برئاسة عمرو الجنايني لإدارة الكرة المصرية عقب الاستقالة التي تقدم بها مجلس الإدارة عقب الخروج من الدور الثاني لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر خلال يناير من عام 2019. وعاد فيفا وعين لجنة أخرى برئاسة أحمد مجاهد ستستمر في مهمتها حتى يناير من العام المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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