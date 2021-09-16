"لا أريد سماع كلمة خوف".. رسالة نارية في مؤتمر تقديم كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تحدث البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، عن بداية مهمته مع الفراعنة، مؤكدًا أنه سيخوض مباراتي ليبيا من أجل الفوز فقط دون أي أعذار.

كيروش تولى منصب قيادة منتخب مصر ليكون بديلاً لحسام البدري والذي رحل عن منصبه عقب التعادل ضد الجابون بهدف لكل جانب ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

المهمة الأولى لكيروش ستكون في مباراتي ليبيا بتصفيات كأس العالم حيث ستلعب المباراة الأولى في القاهرة خلال 9 أكتوبر المقبل بينما ستكون المباراة الثانية في 12 من نفس الشهر في ليبيا.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد مؤتمر صحفي لتقديم كارلوس كيروش لوسائل الإعلام، وكل ما يلي على لسان المدرب البرتغالي:

"أشكر الاتحاد المصري وأحمد مجاهد لأنني أصبحت من أسرة اتحاد الكرة في مصر، اسمحوا لي أنني مصري وأقدم كل خبراتي لكي أحقق كل أحلام المصريين في الوصول لكأس العالم وأشعر بالفخر بالتواجد هنا".

"المنتخب المصري كبير من خلال الفوز بكأس أمم أفريقيا 7 مرات والتواجد في كأس العالم 3 مرات، التاريخ يجعلنا أن نشعر بالفخر، الوصول لكأس العالم ليس سهلا لكن سنسعى للتأهل، تعلمت من التاريخ المصري أن نأخذ بالاعتبار تاريخ 3000 سنة ضاحكًا (بتكلم عن العصر الحديث)".

"من أبرز التحديات هو تحقيق الأحلام، هذا الوقت ليس بالكلام الكثير لكن بالعمل لبداية المشوار".

"لابد أن نضع ونفكر في حلم واحد للعمل به، وأن يكون تفكير 110 مليون شخص واحد، وآخر كلمة ستكون للاعبين حياتي وعشقي كلها للفريق لأجعلهم أفضل لاعبين وفريق لتحقيق شكل أفضل في الفريق داخل الملعب ونحقق أحلام جميع المصريين".

"أعتقد أننا علينا اثبات الفارق بيننا وبين ليبيا على أرض الملعب وباقي الفرق أيضًا، أعتقد أن هذه المرة هيّ الأخيرة لكي نتحدث عن الخوف سنواجه الفرق بمستوى واحد".

"سنذهب إلى ليبيا على هدف واحد الفوز ولابد من تحقيق الفوز، لا يوجد أعذار".

"على كل لاعب في المنتخب أن يعرف بأنه يرتدي أحلام المصريين وليس قميص فقط، نلعب من أجل الجمهور ونلعب بثقة وفخر وإصرار وعزيمة هذا ما أفكر فيه داخل الملعب".