انطلاق فعاليات الحدث الأكبر للشباب فى مصر تحت سفح الهرم YSR بحضور وزراء ورجال أعمال ومؤثرين

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

ينطلق مؤتمر YSR المسؤولية المجتمعية للشباب فى دورته الثانية الذى تنظمه شركة San & Sam ، ويستضيفه سفح الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء فى الخامس و العشرين من سبتمبر القادم. و يهدف المؤتمر إلى تأكيد دعم طاقات وقدرات الشباب المصري من رفعة وتقدم وطننا الحبيب مصر، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

يقام المؤتمر برعاية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأيضا وزارة الشباب و الرياضة بالإضافة إلى وزارة الهجرة، وحضور كل من:

- الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة.

- السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

ولفيف من المؤسسات و الهيئات الحكومية و الخاصة بمبادرات الشباب لخدمة و دعم المشروعات.

ومن الجدير بالذكر أنه ستتم استضافة النماذج الشبابية ورواد الأعمال من الشباب والشخصيات المؤثرة من داخل مصر ومن الدول العربية.

وفى ضوء دعم و تمكين الشباب تلعب الشركات الكبيرة والرائدة فى جميع المجالات دوراً كبيراً لرعاية مؤتمر المسؤلية المجتمعية للشباب YSR كما يشارك فى المؤتمر أكثر من ثلاثين متحدثا من الخليج وجمهورية مصر العربية، ومتحدثين دوليين من صفوة رجال الاعمال البارزين كالأستاذ سعيد زعتر- الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات كونتاكت القابضة، ومن رواد الاعمال الاستاذ أسامة حرفوش مدير شركة مرسول فى مصر. ويشارك أيضا الرئيس التنفيذى لشركة ميرك للادوية الاستاذ عماد جريس فى المؤتمر.

ومن سيدات الأعمال المشاركات فى المؤتمر الأستاذة ريم الصافى من شركة الصافى جروب، وذلك لنقل خبراتهم وتجاربهم وقصص نجاحهم للحاضرين من الشباب الواعى المتميز.

وتقديرا لمشاركات الشباب فى المجتمع تشارك أسما رؤوف صاحبة مبادرة مصر أحلى، بجانب مذيع الشارع احمد رأفت والممثل الصاعد طارق صبرى.

و تقوم كبرى شركات الإعلام المصرية بتغطية واسعة ورعاية خاصة من شركات المتحدة كراع رئيسي للمؤتمر ومتمثلة في قناة dmc..

شارك في الحدث الأكبر للشباب وانضم لمئات من الشباب المتميز وسجل على اللينك

https://stayconnected.ysrforum.com/#registration