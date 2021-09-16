أسطورة ليفربول يحذر يورجن كلوب بسبب الثلاثي الهجومي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حذر مايكل أوين نجم ليفربول الأسبق، يورجن كلوب المدير الفني للريدز بشأن الثلاثي الهجومي للفريق (محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو).

أوين قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الشراكة بين الثلاثي انتهت تقريبًا نظرًا لوصولهم سن الـ29 عامًا.

وأضاف أوين، سيكون على كلوب معالجة هذا الأمر من خلال استبدال الثلاثي الهجومي والتعاقد مع لاعبين جدد في وقت واحد.

ويسعى نادي ليفربول في الفترة الأخيرة إلى تجديد تعاقد الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في إطار سياسة التجديد لنجوم الفريق أمثال فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر وفابينيو وترينت ألكسندر أرنولد.

وكان الثلاثي الهجومي ساهموا في إعادة ليفربول لطريق الألقاب لعل أبرز التتويجات الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في نسخة (2019)، والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 3 عقود.

جدير بالذكر أن ليفربول استطاع مساء أمس الأربعاء تحقيق الفوز على ميلان بنتيجة (3-2) في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.