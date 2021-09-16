عرض سعودي بـ6 ملايين دولار للتعاقد مع بانون.. وموقف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي التعاون السعودي يسعى للتعاقد مع المدافع المغربي بدر بانون لاعب الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "هسبورت" المغربية، أن نادي التعاون عبّر عن استعاده لتقديم عرض يصل قيمته إلى 6 ملايين دولار مع وجود بند يسمح للأهلي بالحصول على 20% من قيمة بيع اللاعب في المستقبل.

في المقابل، أشارت الصحيفة، إلى أن الأهلي متمسك باللاعب ولا يفكر في رحيله رغم العرض الكبير من الجانب السعودي.

ويعتبر بانون أحد الركائز الأساسية في تشكيل المدرب بيتسو موسيماني، حيث ساهم المدافع المغربي في الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وقاد بانون فريقه الأهلي للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية ولقب السوبر الأفريقي والفوز ببطولة كأس مصر.

وينتظر بانون أن ينافس مع الأهلي على عدة ألقاب لعل أبرزهم كأس السوبر المصري وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي.