موسيماني يحرج صحفيا أفريقيا على "تويتر" بسبب مدرب الأهلي المعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

نفى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، الأنباء التي ترددت حول وجود رغبة منه لضم رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز، للجهاز الفني للفريق الأحمر قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت تقارير صحفية من جنوب أفريقيا، إلى اقتراب رحيل كافين جونسون من الجهاز التدريبي للأهلي مع إمكانية تصعيد سامي قمصان ليصبح المدرب العام للفريق بدلاً من المدرب المساعد.

ونشر صحفي أفريقي يدعى " ميكي جونيور" تغريدة حول رغبة موسياني في ضم رولاني موكوينا لجهاز في الأهلي

وأعاد موسيماني نشر التغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" وعلق :"عادة لا أرد على مثل هذه الأخبار، لكن ما يتردد يُعرض الجميع للخطر وتهدد علاقات الأندية بعضها لبعض وكذلك المدربين".

وسبق وأن حاول موسيماني في بداية توليه منصب المدير الفني لفريق الأهلي وأن يجلب معه موكوينا إلا أن الأخير رفض طلب موسيماني ليتم الاستعانة به لقيادة مهمة فريق صنداونز.

ويستعد الأهلي حاليًا لمباراة السوبر المصري حيث سيواجه فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "برج العرب".