منافسو مصر.. قفزة ليبية.. تفوق نيجيري وتراجع للجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر سبتمبر، حيث شهدت الفترة الماضية خوض المنتخبات التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

المنتخب المصري تراجع مركزين خلال الشهر الحالي ليصبح ترتيب المنتخب 48 عالميًا بعد أن كان ترتيب "الفراعنة" 46 إلا أن التراجع جاء عقب الفوز على أنجولا (1-0) ثم التعادل ضد الجابون بنتيجة (1-1).

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا والمؤهلة لكأس العالم مع كل من منتخبات (ليبيا - الجابون - أنجولا).

ويتصدر المنتخب الليبي ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بست نقاط، بعد الفوز على كل من الجابون بنتيجة (2-1) ثم أنجولا بنتيجة (1-0)، في المقابل يأتي المنتخب المصري في مركز الوصافة برصيد أربع نقاط.

ومن المقرر أن يصعد متصدر كل مجموعة لخوض المرحلة الأخيرة في التصفيات حيث ستقام هذه المرحلة بنظام الذهاب والإياب على أن يصعد كل منتخب فائز في مجموع المباراتين للمونديال.

وشهد المنتخب الليبي صعود هائل على مستوى التصنيف بعد الوصول للمركز الـ110، ليرتقي 12 مركزًا.

في المقابل، تراجع المنتخب الجابوني ثلاثة مراكز، ليصبح في الترتيب 88 .

المنتخب الأنجولي أيضًا تراجع ثلاثة مراكز ليصبح في الترتيب الـ129 بعد أن كان في 126.

أما على مستوى بطولة أمم أفريقيا والمقرر لها مطلع العام المقبل، فيتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع كل من (نيجيريا - السودان - غينيا بيساو).

المنتخب النيجيري يتفوق من حيث الترتيب من خلال التواجد في المركز الـ34 عالميًا، والخامس أفريقيا.

في المقابل، ارتقى منتخب غينيا بيساو أربعة مراكز ليصبح في الترتيب 105 بدلاً من 109.

وأخيرًا، تراجع المنتخب السوداني ستة مراكز ليكون في الترتيب الـ127 بدلاً من 121.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة الأفريقية بمواجهة نظيره النيجيري ثم منتخب غينيا بيساو وأخيرًا مواجهة السودان.