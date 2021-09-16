تصنيف فيفا.. تراجع مصر.. والسنغال في صدارة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر سبتمبر.

التصنيف شهد تراجع المنتخب المصري إلى الترتيب 48 على مستوى العالم بعد أن كان منتخب "الفراعنة" في المركز الـ46.

وكان المنتخب المصري واجه مؤخرًا منتخب أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ونجح المنتخب المصري في الفوز على أنجولا بهدف دون رد قبل التعادل ضد الجابون بنتيجة (1-1).

وينتظر أن يخوض المنتخب المصري مباراتي ليبيا في إطار الجولة الثالثة والرابعة من نفس التصفيات الأفريقية.

ويأتي ترتيب أول 10 منتخبات على مستوى قارة أفريقيا كالتالي:

1- السنغال (الترتيب 20)

2- تونس (الترتيب 25)

3- الجزائر (الترتيب 30)

4- المغرب (الترتيب 33)

5- نيجيريا (الترتيب 34)

6- مصر (الترتيب 48)

7- غانا (الترتيب 53)

8- كوت ديفوار (الترتيب 54)

9- الكاميرون (الترتيب 58)

10 - مالي (الترتيب 61)

في المقابل، يأتي أول 10 منتخبات على مستوى العالم كالتالي:

1- بلجيكا

2- البرازيل

3- إنجلترا

4- فرنسا

5- إيطاليا

6- الأرجنتين

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- المكسيك

10- الدنمارك