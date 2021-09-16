الامارات | لاعب مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح.. و"الفرعون" يرد من الملعب

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح.. و"الفرعون" يرد من الملعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سخر لاعب مانشستر يونايتد المعتزل غاري نيفيل من المصري محمد صلاح نجم ليفربول بعدما أهدر الأخير ضربة جزاء في المباراة التي جمعت "الريدز" مع ميلان في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

ونشر نيفل على حسابه في "تويتر" تغريدة ساخرة حيث التقط لنفسه صورة سيلفي ظهر خلالها ضاحكاً للسخرية من ليفربول ومحمد صلاح خصوصاً أن ميلان خرج من الشوط الأول متقدماً 2-1 رغم السيطرة شبه المطلقة لمصلحة ليفربول.

ولكن سرعان ما جاء الرد من صلاح بتعويض إضاعته لضربة الجزاء، وسجل هدف التعادل، قبل أن يحرز قائد ليفربول جوردان هندرسون هدف الفوز 3-2.

وما هي إلى لحظات على نهاية المباراة حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم على غاري نيفيل وانتقاده فيما انتصروا لليفربول بنشر صور وفيديوهات تحمل فرحة صلاح ورفاقه.

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