شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يطلب 15 مليون لانتقال مجلى إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب مسئولو نادي المقاولون العرب 15 مليون جنيه من نادي الزمالك مقابل الموافقة علي انتقال محمد مجلي لاعب وسط الذئاب إلى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان هناك مفاوضات شبه رسمية بين إدارة الناديين بشأن انتقال محمد مجلي للزمالك، خاصة أن العلاقات بين الزمالك والمقاولون العرب متميزة في الفترة الأخيرة ، وهو ما سمح بوجود موافقة مبدئية من المقاولون العرب بانتقال مجلي للزمالك.

وأضاف المصدر أن المقاولون طلب في بداية المفاوضات الحصول علي 15 مليون جنيه مقابل انتقال مجلي، الا ان هذا الرقم قد يشهد تخفيض كبير في ظل عرض الزمالك إعارة بعض لاعبي الفريق الشباب لحسم الصفقة ، وهو ما يمكن ان يحسم خلال الأيام المقبلة.

وتسعي إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين لضمان الحفاظ علي لقب الدورى الموسم المقبل، وكذلك الحصول علي لقب دوري ابطال افريقيا الغائب عن الزمالك منذ 2002 .

من ناحية أخرى كشف مصدر مطلع بفريق الزمالك، إن هناك جلسة طارئة اليوم سيتم عقدها بين إدارة النادى مع الجهاز الفنى واللاعبين لحل الأزمات المتواجدة داخل الفريق بشكل نهائى، من أجل إعادة التركيز داخل الفريق الأبيض فى المرحلة المقبلة، بعدما تقدم أسامة نبيه المدرب العام باستقالته بخلاف شكوى أكثر من لاعب داخل الفريق بوجود مشاكل لديهم لها علاقة بالمستحقات.

وشدد المصدر، إن اللاعبين داخل الفريق يرغبون فى عقد تلك الجلسة مع إدارة الزمالك من أجل حسم كافة الملفات المتعلقة بأمورهم المالية فى المرحلة الحالية للتركيز على ما هو قادم وكذلك الجهاز الطبى الذى له مستحقات متأخرة وبعض المكافآت.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.