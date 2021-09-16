شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تدفع برزاق سيسيه في قائمة الانتظار بالزمالك حتى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب علي وضع الايفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك علي قائمة الانتظار حتي يناير المقبل، وذلك بسبب عدم اكتمال شفاء اللاعب من الإصابة التي تعرض لها في أواخر الموسم الماضي وتسببت في ابتعاده عن الملاعب ما يقرب من 3 أشهر ولا يزال يؤدي برنامج تأهيلي في كوت ديفوار.

وجاء قرار الإدارة بعد التعاقد مع حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي للفريق لتصبح قائمة الزمالك تضم 6 لاعبين أجانب وهم سيف الجزيري وحمدي النقاز وحمزة المثلوثي واشرف بن شرقي ورزاق سيسيه ومحمد اوناجم، وأصبح الزمالك مطالبا برفع اسم لاعب من القائمة لان لوائح اتحاد الكرة تسمح بتواجد 5 لاعبين أجانب فقط في قائمة كل فريق.

وكانت إدارة الزمالك تفاضل بين النقاز وسيسيه لوضع احدهما علي قائمة الانتظار ، الا ان عدم اكتمال شفاء سيسيه ادي الي اتخاذ الإدارة قرارا بقيد النقاز في قائمة الفريق علي ان يتم قيد سيسيه في يناير المقبل علي ان يكون اكتمل شفاءه وعودته للتدريبات والمباريات.

من ناحية أخرى كشف مصدر مطلع بفريق الزمالك، إن هناك جلسة طارئة اليوم سيتم عقدها بين إدارة النادى مع الجهاز الفنى واللاعبين لحل الأزمات المتواجدة داخل الفريق بشكل نهائى، من أجل إعادة التركيز داخل الفريق الأبيض فى المرحلة المقبلة، بعدما تقدم أسامة نبيه المدرب العام باستقالته بخلاف شكوى أكثر من لاعب داخل الفريق بوجود مشاكل لديهم لها علاقة بالمستحقات.

وشدد المصدر، إن اللاعبين داخل الفريق يرغبون فى عقد تلك الجلسة مع إدارة الزمالك من أجل حسم كافة الملفات المتعلقة بأمورهم المالية فى المرحلة الحالية للتركيز على ما هو قادم وكذلك الجهاز الطبى الذى له مستحقات متأخرة وبعض المكافآت.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.