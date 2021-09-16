شكرا لقرائتكم خبر عن أرى بابل يخطر الإسماعيلى بموعد عودته بسبب رحلة دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الأنجولى أرى بابل لاعب النادى الإسماعيلى الجهاز الفنى لفريقه بتحديد الاثنين المقبل موعداً لعودته للقاهرة بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها عقب نهاية مهمته مع منتخب بلاده، ويأتى تأخر بابل فى العودة بسبب ظروف الطيران، حيث حجز اتحاد الكرة الأنجولى تذكرة الطيران الخاصة له عبر رحلة ترانزيت لدبى أولا.

وأتم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إجراءات تمديد عقد الأنجولى "أرى بابل" جناح الفريق الدولى لمدة موسمين، ووقع اللاعب فى حضور مسئولى الدراويش وبناء على توصية من اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفنى، وانضم اللاعب قادما من الدورى السعودى وبعد رحلة تألق عامرة بالألقاب ضمن صفوف فريق أول أغسطس الأنجولى.