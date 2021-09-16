شكرا لقرائتكم خبر عن أرى بابل يخطر الإسماعيلى بموعد عودته بسبب رحلة دبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخطر الأنجولى أرى بابل لاعب النادى الإسماعيلى الجهاز الفنى لفريقه بتحديد الاثنين المقبل موعداً لعودته للقاهرة بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها عقب نهاية مهمته مع منتخب بلاده، ويأتى تأخر بابل فى العودة بسبب ظروف الطيران، حيث حجز اتحاد الكرة الأنجولى تذكرة الطيران الخاصة له عبر رحلة ترانزيت لدبى أولا.
وأتم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إجراءات تمديد عقد الأنجولى "أرى بابل" جناح الفريق الدولى لمدة موسمين، ووقع اللاعب فى حضور مسئولى الدراويش وبناء على توصية من اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفنى، وانضم اللاعب قادما من الدورى السعودى وبعد رحلة تألق عامرة بالألقاب ضمن صفوف فريق أول أغسطس الأنجولى.
واستقر طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية فى الفترة من 26 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.
وأسندت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة مهمة تدريب الدراويش لطلعت يوسف المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل لتدريب بيراميدز، وجاء ترشيح طلعت يوسف لخبراته التدريبية الطويلة فى جميع الأندية التى قام بتدريبها، ولأنه يمتاز بقوة الشخصية داخل وخارج الملعب مع اللاعبين، وهو ما يحتاجه النادي الإسماعيلي الفترة الحالية، من وجهة نظر اللجنة الفنية.