شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعيد توظيف عبد الله جمعة فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على تغيير مركز عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق ليعود لمركزه الأساسى وهو الجناح الأيسر وذلك فى الموسم الجديد.

ويرغب كارتيرون فى الاستفادة من مهارة عبد الله جمعة وكذلك لوجود محمد عبد الشافى وأحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر، لذا فإنه استقر على أن يعود عبد الله جمعة لمركزه الأساسى وهو الجناح الأيسر، خاصة أن عبد الله جمعة تم توظيفه فى مركز الظهير الأيسر فى الوقت الذى لم يكن الزمالك يملك ظهيرا أيسر مميزا خلال الموسم قبل الماضي.

من ناحية أخرى تسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، لاحتواء أزمة أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول، وطلبه الرحيل عن الجهاز الفنى بسبب تأخر صرف المكافآت التي يحصل عليها الجهاز الفني لأكثر من 4 أشهر.

وترغب اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، فرض حالة من الاستقرار داخل الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون وكذلك الفريق، بالحفاظ على كل الكوادر والعناصر الهامة.

وتبذل لجنة لبيب قصارى جهدها فى الوقت الحالى من أجل احتواء أزمة أسامة نبيه ومنعه من الرحيل، بعدما اشتكى خلال الجلسة التى عقدها مع حسين لبيب أن المكافآت المرصودة للجهاز الفنى لا تتساوى مع اللاعبين، إلى جانب عدم تعاقد إدارة النادى مع الصفقات التى طلبها الجهاز حتى الآن، واعترض على هذا الأمر ليطلب الرحيل.

وتتجه النية من قبل الجهاز الفنى نحو تأجيل موعد معسكر الإعداد المغلق الذى كان من المقرر ان يقام يوم 20 من الشهر الجارى فى الإسكندرية، فى إطار الاستعداد لمنافسات كاس مصر وانطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدورى الممتاز.

ويدرس الجهاز الفنى فى الوقت الحالى تأجيل موعد انطلاق معسكر الإعداد بعدما تم تأجيل مباريات كأس مصر، حيث قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباريات دوري الـ 8 وقبل النهائى لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتى ليبيا مبكرا.

وسبق وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، استئناف النشاط الكروى بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضى بين الأهلى وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالى.