شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيد ضياء السيد محمد إبراهيم مرة أخرى لمنتخب مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم محمد إبراهيم صانع ألعاب نادى سيراميكا الحالى والزمالك السابق، فى العودة مجددا لمنتخب مصر فى الفترة الحالية مع عودة ضياء السيد لجهاز الفراعنة مع المدرب البرتغالى كارلوس كيروش.

ويعول محمد إبراهيم على تواجد ضياء السيد فى جهاز الفراعنة، والذى يثق تماما فى قدراته وإمكانياته، وخرج أكثر من مرة ليثنى على اللاعب، حيث قال: "محمد إبراهيم أصبح قائدا لسيراميكا، وفى حالة بدنية رائعة وممتازة، وأتابعه منذ بداية الموسم"، مضيفا: "رحيل محمد إبراهيم من أكبر أخطاء الزمالك، فهو لاعب رائع يحتاج فقط الثقة وابتعاد الإصابات عنه".

أرقام محمد إبراهيم

ويقدم محمد إبراهيم مستويات مميزة هذه الفترة، حيث سجل 4 أهداف وصنع 6 أخرى فى الموسم الماضى مع مصر المقاصة، إلا أن أرقامه تراجعت هذا الموسم مع سيراميكا حيث اكتفى بتسجيل هدف وصناعة 4 أهداف.

ويتسلح محمد إبراهيم بعدم وجود لاعبين كثر فى مركزه سوى محمد مجدى أفشة، بالإضافة إلى عبد الله السعيد، فيأمل أن يحجز مكانا فى قائمة المنتخب المقبلة استعدادا لمواجهتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويضم الجهاز الفنى المعاون ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقى مدربًا، وعصام الحضرى مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.