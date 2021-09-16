شكرا لقرائتكم خبر عن صالة هيئة قناة السويس تستضيف قمة اليد يوم 23 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد كرة اليد على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية لاستضافة مباراة الأهلى والزمالك فى ثالث جولات دورى المحترفين، المحدد لها يوم 23 سبتمبر الجارى بعد قرار لعب مبارايات القمة على صالة محايدة.

وكان جدول المنافسة حدد صالة الأهلى لاستضافة اللقاء، إلا أن اللجنة الفنية قررت إقامة جميع لقاءات القطبين على صالة محايدة.

وتنطلق مسابقة دورى المحترفين اليوم بمواجهات بين كل من الأهلى مع البنك الأهلى و المعادى مع أكتوبر و الطيران مع أصحاب الجياد و الزهور مع الأوليمبى و الزمالك مع هليوبوليس و الجزيرة مع الشمس و طلائع الجيش مع الحوار و هليوليدو مع ستاد المنصورة و سبورتنج مع سموحة .

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.