شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر المصري .. حكاية أول لقب فى تاريخ الأهلى قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل على لقب كأس السوبر المصري ، وهى البطولة التى يعد المارد الأحمر الاكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقب يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.

السوبر المصري .. 2003 البطولة الأولى للأهلى

وفى 28 أغسطس 2003، توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر المصري للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 3-1، شارك المارد الأحمر لأول مرة فى مباريات السوبر المصري بعد اعتذاره عن المشاركة فى النسخة الأولى، وشارك فى هذه المباراة بصفته بطلا لكأس مصر، فى مواجهة الزمالك حامل لقب أول نسختين، وبطل مسابقة الدورى، وهى أول مباراة قمة تجمع بين القطبين فى مسابقة السوبر المصري .

بقيادة تحكيمية للفرنسى آلان ساراس، وفنية برتغالية لكابرال مدربا للزمالك، وأوليفيرا مدربا للأهلى، انتهى الوقت الأصلى بالتعادل للمرة الثالثة على التوالى فى تاريخ البطولة، وانتهت الـ120 دقيقة سلبية لأول مرة فى تاريخ البطولة، ليتجه الفريقان لحسم اللقب بركلات الترجيح.

أهدر طارق السعيد الركلة الأولى للزمالك، وتقدم ياسر رضوان للأهلى، وتعادل سامح يوسف للزمالك، وتقدم وائل رياض شيتوس، وفشل حسام حسن فى تسجيل التعادل، وزاد الفارق جيلبرتو لمصلحة الأهلى، وفى الرابعة أهدر محمد صديق الركلة الثالثة للزمالك ليتوج الأهلى بطلا للسوبرالمصري لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح "3-1".

مثل الأهلى فى أول سوبر كل من : عصام الحضرى، رامى سعيد، شادى محمد، هادى خشبة، وائل جمعة، محمد عمارة، إبراهيم سعيد (وائل رياض)، محمد شوقى، جلبرتو، محمد فضل (ياسر رضوان)، خالد بيبو (أحمد بلال).

بينما مثل الزمالك فى هذه المباراة: عبد الواحد السيد، إبراهيم حسن، وائل القبانى، بشير التابعى، طارق السيد، حازم إمام (سامح يوسف)، تامر عبدالحميد، المعتز بالله إينو (محمد صديق)، طارق السعيد، حسام حسن، عبدالحليم على (أحمد صالح).