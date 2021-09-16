شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد عادل عبد المنعم يفتش عن استعادة أمجاد الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فرق الأهلى و مصر المقاصة و الجونة السابق تحدى جديد مع قلعة الدراويش بداية من الموسم الجديد بعد توقيعه لمدة موسمين ، ويسعى عبد المنعم إلى المساهمة فى عودة أمجاد القلعة الصفراء بإستعادة المنافسة على الألقاب المحلية و الأفريقية مرة أخرى ، خاصة بعدما إكتسبت خبرات كبيرة فى مركز حراسة المرمى من خلال اللعب فى أكثر من نادى بالدورى الممتاز .

وتوج أحمد عادل عبد المنعم مع الأهلى بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا ، حيث حصد 5 بطولات دوري ممتاز، وثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثيلاتهم لكأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية.

رحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى في يناير 2018 إلى مصر المقاصة ومنها لصفوف الجونة قبل التوقيع للإسماعيلى.

جمهور الأهلى لقب أحمد عادل عبد المنعم بـ "الخلوق" و"الوفى" و"ابن النادى"، لاسيما أنه من اللاعبين الذين يندر افتعالهم المشاكل، أو أن تسمع لهم صوتًا وبالرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة داخل القلعة الحمراء، إلا أنه أثبت حضوراً في كل المواقف الكبرى.

لعب أحمد عادل عبد المنعم طوال رحلته مع الكرة 156 مباراة ” 122 بالدورى العام و9 بكأس مصر و21 بدورى أبطال افريقيا و4 بكأس الكونفدرالية ” بواقع 13626 دقيقة، منى مرماه 135 هدفًا، كلين شيت 66 لقاء.

ويرصد الخليج 365 لقطات للحارس أحمد عادل فى الصور التالية :