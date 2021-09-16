شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح فى حمام السباحة بعد الفوز على ميلان فى دورى أبطال أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام" بصورة له بحمام السباحة بعد مساهمته فى تحقيق انتصار ثمين على ضيفه ميلان الإيطالى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة المثيرة التى جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



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وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في المباراة بالدقيقة 49، كما أضاع ركلة جزاء للريدز فى الدقيقة 14، وتعد هذه الركلة أمام ميلان هى المرة الأولى التى يخفق فيها صلاح منذ إهداره أمام هيدرسفيلد تاون عام 2017، وبعدها نجح فى تسجيل 17 ركلة متتالية.

انتهى الشوط الأول بتقدم ميلان 2-1، حيث سجل ترينت ألكسندر-أرنولد هدف ليفربول بالمشاركة مع تومورى مدافع ميلان، فى الدقيقة التاسعة إثر تلقيه تمريرة من محمد صلاح لينطلق فى دفاعات الروسونيرى ويسدد كرة قوية فى المرمى.

وتصدى مايك ماينان حارس ميلان لركلة جزاء من النجم المصرى محمد صلاح فى الدقيقة 14، بعد أن سجل الفرعون 17 ركلة جزاء متتالية مع ليفربول فى مختلف المسابقات، وأهدر فرصة معادلة الرقم القياسى الذى يحمله اللاعب يان موبلى، والذى يعد الأكثر تسجيلا لركلات جزاء متتالية مع ليفربول برصيد 18 ركلة ناجحة.

وتعد هذه الركلة أمام ميلان هى المرة الأولى التى يخفق فيها صلاح منذ إهداره أمام هيدرسفيلد تاون عام 2017، وبعدها نجح فى تسجيل 17 ركلة متتالية.

وتمكن الكرواتى أنتى ريبيتش من تسجيل هدف تعادل ميلان فى الدقيقة 42 من انفراد بالحارس أليسون، قبل أن يحرز الإسبانى براهيم دياز الهدف الثانى فى الدقيقة 44.

فى الشوط الثاني، نجح محمد صلاح فى تسجيل هدف ليفربول الثانى فى الدقيقة 49، بعد أن تلقى تمريرة ساحرة من ديفوك أوريجى ليضعها فى المرمى على يمين حارس ميلان.

وتمكن جوردان هندرسون من تسجيل هدف ليفربول الثالث فى الدقيقة 69، من تسديدة أرضية صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتستقر على يمين حارس ميلان، وهو أول أهداف قائد الريدز فى دورى أبطال أوروبا.