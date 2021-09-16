شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتجه للإسكندرية اليوم لبدء معسكر "السوبر المحلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه الأهلي إلى الإسكندرية مساء اليوم ،الخميس، عقب ودية المقاولون العرب من أجل بدء المعسكر المغلق الذي يستعد من خلاله الفريق لمباراة السوبر المحلي المقرر لها الثلاثاء المقبل بإستاد برج العرب ، والتى قالت تقارير إعلامية جزائرية الساعات الماضية عنها أنها ستُدار بصافرة جزائرية للحكم الدولي مصطفى غربال.

على صعيد أخر ، يُجرى الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق أشعة جديدة على العضلة الضامة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى إستجابته للبرنامج التأهيلى الذي يخضع له الأيام الماضية ، ويتابع الجهاز الطبي للأهلي موقف بيرسي تاو وتطورات إصابته بعدما أجرى أشعة منذ أيام وخضع لبرنامج تأهيلي بهدف التعافي من هذه الإصابة التى حرمته من الظهور في تدريبات الأهلي الجماعية حتى الأن.

وتلقى مسئولى الأهلي اتصالات من نظراءهم في منتخب جنوب أفريقيا بهدف متابعة حالة بيرسي تاو ، ويتابع مسئولى منتخب جنوب أفريقيا مع نظراؤهم في الأهلي حالة اللاعب الذي تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب جنوب أفريقيا الأخير الذي فازت فيه جنوب أفريقيا على غانا بهدف نظيف في تصفيات مونديال 2022.

ويعاني بيرسي تاو من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها يوم 3 سبتمبر الجاري ويحتاج للعلاج فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أسابيع.