شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى المحترفين لكرة اليد للرجال بمواجهات مهمة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس مسابقة دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى الجديد 2021/2022 بالجولة الأولى والتى تشهد مواجهات قوية .

يتنافس فى هذه الجولة كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و المعادى مع أكتوبر و الطيران مع أصحاب الجياد و الزهور مع الأوليمبى و الزمالك مع هليوبوليس و الجزيرة مع الشمس و طلائع الجيش مع الحوار و هليوليدو مع ستاد المنصورة و سبورتنج مع سموحة .

و تسعى لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إلى الإستقرار على صالة مستضيفة للقاء الأهلى و الزمالك فى قمة الجولة الثالثة بالدورى فى ظل قرار إقامة مواجهات القطبين المباشرة على ملعب محايد ، حيث يفاضل مسئولو الإتحاد بين إستاد القاهرة و صالة الإسماعيلية .

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.