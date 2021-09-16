موقعة نارية في انتظار مصطفى محمد.. تعرف على أبرز مباريات الخميس بالمواعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عدد من المباريات النارية على مستوى بطولتي الدوري الأوروبي (يوربا ليج) ودوري المؤتمر الأوروبي.

أبرز مباريات الخميس، عندما يستضيف فريق جالاتا سراي والذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد أمام لاتسيو الإيطالي.

في المقابل، يلعب جلاسكو رينجرز الأسكتلندي ضد أولمبيك ليون، ويستضيف ليستر سيتي نظيره نابولي.

وفي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، يستقبل رين الفرنسي منافسه توتنهام هوتسبير، كما يلعب روما ضد سسكا صوفيا.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- الدوري الأوروبي:

لوكوموتيف موسكو × مارسيليا.. الموعد 6:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 2.

دينامو زغرب × وست هام يونايتد.. الموعد 6:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

جالاتا سراي × لاتسيو.. الموعد 6:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 1.

جلاسكو رينجرز × ليون.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

ليستر سيتي × نابولي.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

- دوري المؤتمر الأوروبي:

رين × توتنهام هوتسبير.. الموعد 6:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

روما × سسكا صوفيا.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.