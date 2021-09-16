طلب مفاجئ من عدلي القيعي إلى الخطيب على الهواء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي، اعتزاله العمل في القلعة الحمراء، موجهًا رسالة إلى محمود الخطيب رئيس النادي :"أستأذنك أن تقبل اعتزالي".

وأضاف القيعي في تصريحات عبر قناة "الأهلي" :"تحدثت مع محمود الخطيب على هامش الاحتفالية بالعاشرة، وشكرت المجلس برئاسة الخطيب".

وتابع :"الخطيب منذ 14 عام وهو يقول لي (مش هنعملك ماتش اعتزال) والآن هذا وقته، الخطيب علمني اختيار الوقت مثلما فعل في قرار اعتزاله رغم أنه كان يستطيع مواصلة مشواره موسم أو إثنين".

وواصل :"إذا كنت اعتزلت العمل في الأهلي لكن لن أعتزل عشقه، أشكر مجلس الإدارة وعليهم أن يقبلوا اعتزالي، لن أجد لحظة أفضل بعد تكريمي من النادي".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب كرّم عدلي القيعي على هامش الاحتفالية بالنجمة العاشرة والتي شهدت تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-0).