شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يخطف فوزاً قاتلاً من الإنتر في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

قاد البديل المهاجم الدولي البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد الإسباني إلى خطف فوز قاتل من مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بتسجيله الهدف الوحيد في قمة المجموعة الرابعة على ملعب "جوسيبي مياتسا" في ميلانو أمس الأربعاء في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



وكان ريال مدريد في طريقه إلى كسب نقطة ثمينة بفرض التعادل على إنتر ميلان الذي كان صاحب أفضلية نسبية أغلب فترات المباراة، لكن رودريغو، بديل لوكاس فاسكيس، اقتنص هدفا غاليا بعد هجمة منسقة قادها الدولي الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي مرر كرة على طبق من ذهب إلى البديل الآخر الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا الذي لعب مكان الكرواتي لوكا مودريتش، فهيأها بدوره إلى رودريغو أمام المرمى فتابعها "على الطائر" بيسراه داخل المرمى.

وكان إنتر ميلان صاحب الأفضلية منذ بداية المباراة وضغط بقوة تفاديا لسيناريو الموسم الماضي عندما سقط على ارضه أمام النادي الملكي بثنائية نظيفة في دور المجموعات بعدما كان خسر أمامه 1-3 في مدريد.

ويعود الفضل في الفوز الملكي أيضا إلى حارس مرماه الدولي البلجيكي تيبو كورتوا الذي تألق بشكل لافت وتصدى للعديد من الفرص الحقيقية خصوصا للأرجنتيني لاوتارو مارتينيس والبوسني إدين دجيكو.

وأبقى مدرب ريال مدريد الايطالي كارلو انشيلوتي على قائد المنتخب البلجيكي إدين هازار على دكة البدلاء مفضلا عليه لوكاس فاسكيس.

وكانت أول محاولة للانتر اثر انفراد مارتينيس بكورتوا اثر تلقيه تمريرة عرضية من نيكولو باريلا لكنه سدد بين يدي العملاق البلجيكي من مسافة قريبة (ق6).

وتلقى المهاجم الدولي البوسني إدين دجيكو كرة على طبق من ذهب من مارتينيس داخل المنطقة فسددها زاحفة ارتطمت بقدم كورتوا وتحولت الى ركنية (ق9)، كاد المدافع الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار يفتتح منها التسجيل بضربة رأسية تصدى لها كورتوا (ق10).

وكانت أول محاولة للنادي الملكي تسديدة قوية للبرازيلي كاسيميرو من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر للحارس الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش (ق14).

وتابع كورتوا تألقه بتصديه لرأسية مارتينيس من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من بيريتشيتش (ق19).

وكاد المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو يفعلها بكرة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية لكن كرته مرت بجوار القائم الايسر لهاندانوفيتش (ق35).

ورد عليه مارتينيس برأسية مماثلة مرت بجوار القائم الاين لكورتوا (ق36)، ثم سدد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش كرة قوية زاحفة بجوار القائم الايمن (ق37).

وواصل إنتر ميلان ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، وكاد دجيكو يفعلها بضربة رأسية من مسافة قريبة لكن كورتوا أبعد الكرة في توقيت مناسب قبل أن يشتتها الدفاع (ق54).

وهيأ الفرنسي كريم بن زيمة كرة على طبق من ذهب الى المدافع داني كارفاخال المندفع من الخلف فسددها من مسافة قريبة أبعدها هاندانوفيتش بقبضتي يديه قبل ان يشتتها الدفاع (ق57).

وكاد البرازيلي فينيسيوس جونيور يوجه الضربة القاضية لانتر ميلان في الدقيقة 81 عندما تلقى كرة عرضية من كارفاخال فسددها قوية ارتطمت بالمدافع سكرينيار وهي في طريقها الى المرمى.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة خطف رودريغو هدف الفوز بعد لعبة منسقة قادها فالفيردي ومنه الى كامافينغا الذي خاض مباراته الثانية مع ريال مدريد بعد الاول في الدوري ضد سلتا فيغو عندما دخل بديلا وسجل هدفا، فهيأها إلى الدولي البرازيلي فسددها على الطائر بيسراه داخل المرمى (ق89).

دشَّن شيريف تيراسبول المولدافي المغمور مغامرته القارية بفوز تاريخي على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 2-صفر في تيراسبول.

وسجل المالي أداما تراوريه بتسديدة "على الطائر" (ق16) والغيني مومو يانسان بضربة رأسية (ق62) الهدفين.

وهي المرة الأولى التي يخوض فيها شيريف تيراسبول الذي يمثّل إقليم ترانسدنيستريا الانفصالي الغامض، في المسابقة القارية العريقة، حيث كانت مشاركته القارية سابقا في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويمثل شيريف عاصمة إقليم انفصالي موال لروسيا يبلغ عدد سكانه 470 ألف نسمة، أعلن انفصاله عن باقي مولدافيا اثر حرب أهلية قصيرة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي العام 1991، وهو أحد أكثر الدول الأوروبية غير المعترف بها.

وتُقدّر قيمة كامل لاعبي شيريف تيراسبول بـ11.8 مليون يورو فقط (نحو 14 مليون دولار)، بحسب موقع ترانسفرماركت الاختصاصي، وهو رقم هزيل مقارنة مع قيمة لاعبي ريال مدريد البالغة 783.5 مليون يورو أو حتى 183.8 مليون يورو لشاختار دانييتسك.