شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى يواجه المقاولون ودياً اليوم استعداداً للسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، مباراة ودية أمام المقاولون العرب باستاد التتش ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل بإستاد برج العرب ، وتُعد ودية اليوم هي الثانية والأخيرة للأهلي قبل السوبر بعدما خاض الأثنين الماضي مباراة ودية أمام فريق بتروجت بإستاد التتش أيضاً وأنتهت بالتعادل السلبي.

ويستعين بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في ودية اليوم بلاعبي الفريق الأساسيين الذين أراحهم الجهاز الفني في ودية بتروجت ، وهم : محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن.

من ناحية أخرى ، يرفض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى فكرة إعارة محمد محمود لاعب الفريق العائد للمشاركة مع الأهلى بعد فترة غياب طويلة للإصابة.

وظهر محمد محمود بشكل جيد للغاية فى ودية الأهلى أمس الاثنين أمام بتروجت التى أقيمت على ملعب التتش استعداداً للسوبر المصرى أمام طلائع الجيش الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.

وقدم محمد محمود مستوى جيدا نال بعده ثقة وإشادة الجهاز الفنى للأهلى بعدما كان أحد ابرز نجوم مكاسب والمباراة الودية التى إنتهت بالتعادل السلبي.

وقال مصدر فى الأهلى إن موسيماني يرفض إعارة محمد محمود حتى قبل تألقه فى مباراة بتروجت أمس ، موضحاً أن اللاعب الذي عانى من إصابة طويلة يلقى دعم وإشادة موسيماني، ويؤكد الأخير أن اللاعب سيكون أحد أوراقه الرابحة في الموسم الجديد بعدما تعافى من الإصابة وبات لائقاً للمشارة فى المباريات الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن موسيمانى سبق وأبلغ إدارة الأهلى ترحيبه بإعارة كريم نيدفيد العائد هو الآخر للمشاركة مع الفريق بعد غياب طويل للإصابة، فيما رفض المدير الفنى فكرة إعارة محمد محمود وتمسك ببقائه مع الفريق.