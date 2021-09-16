ما هي مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء يوم الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021، عدة مباريات هامة في الدوري الأوروبي والدوري الإماراتي للمحترفين لموسم 2021-2022.



وتقام لأول مرة هذا الموسم البطولة المستحدثة دوري المؤتمر الأوروبي، كما تنطلق مواجهات دور المجموعات لـ "يوروبا ليج".

يلتقي فريق ليستر سيتي الانجليزي مع نابولي الإيطالي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي، وتبث على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يفتتح توتنهام الإنجليزي مشواره في مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي حين يلاقي نظيره رين الفرنسي، مساء الخميس.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق سوار الذهب.

يستضيف فريق روما الإيطالي تحت قيادة جوزيه مورينيو نظيره سسكا صوفيا في الجولة الأولى من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 2 HD Premium.

تستكمل مباريات الدوري الإماراتي بالجولة الرابعة، حين يواجه فريق النصر نظيره خورفكان، مساء الخميس.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناتي أبوظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية.