شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يفاوض مالاوى وتوجو لخوض ودية استعدادا لليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اتحاد الكرة المصرى فى مفاوضات مع كل من مالاوى وتوجو، لخوض مباراة ودية للمنتخب استعدادا لمباراتى ليبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر لها فى قطر.

وطلب البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر تجهيز ودية للفراعنة أحد يومى 1 أو 2 أكتوبر استعدادًا لمباراتى ليبيا المقرر لهما يومى 9 و12 أكتوبر المقبل فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويضم الجهاز الفنى المعاون ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقى مدربًا، وعصام الحضرى مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.

كانت آخر تجارب كيروش عندما تولى تدريب المنتخب الكولومبي في فبراير 2019، إلا أنه اكتفى بخوض 18 مواجهة، فاز في 9 منهم وتعادل 4 مرات وخسر 5 لقاءات.

كما يضم الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء وأخصائيا للتأهيل.. ويجهز ضياء السيد تقريرًا شاملًا عن اللاعبين لتقديمه لـلمدير الفنى الذى يصل القاهرة اليوم.