شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقدم كارلوس كيروش فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم الاتحاد المصري لكرة القدم ظهر اليوم الخميس ، مؤتمر تقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد ، فيما سيعقد المدير الفني الجديد مؤتمره الصحفي الأول على هامش معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للقاء ليبيا ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة.

وصل صباح أمس الأربعاء لمطار القاهرة الدولي، ، البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، قادما من موزمبيق عبر الإمارات، حيث سيتم اليوم توقيع عقود تدريب منتخب مصر وبدء مهمته رسميا مع الفراعنة ، قامت سلطات مطار القاهرة، بإنهاء إجراءات البرتغالي كارلوس كيروش عبر مبني الركاب رقم 2 بالمطار، عقب وصوله من موزمبيق علي متن الخطوط الإماراتية.

طلب كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 30 سبتمبر الجارى استعدادًا لمباراتي ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 ، إلى جانب خوض ودية أمام أحد المنتخبات الأفريقية ، وأستدعاء أكبر عدد من اللاعبين المحليين لتجربتهم والحكم عليهم .

يضم الجهاز الفني المعاون ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.