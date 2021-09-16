شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تسعى لإحتواء أزمة أسامة نبيه ومنعه من الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، لإحتواء أزمة أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول، وطلبه الرحيل عن الجهاز الفنى بسبب تأخر صرف المكافآت التي يحصل عليها الجهاز الفني لأكثر من 4 أشهر.

وترغب اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، فرض حالة من الاستقرار داخل الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون وكذلك الفريق، بالحفاظ على كافة الكوادر والعناصر الهامة.

وتبذل لجنة لبيب قصارى جهدها فى الوقت الحالى من أجل احتواء أزمة أسامة نبيه ومنعه من الرحيل، بعدما اشتكى خلال الجلسة التى عقدها مع حسين لبيب أن المكافآت المرصودة للجهاز الفني لا تتساوى مع اللاعبين ، إلى جانب عدم تعاقد إدارة النادي مع الصفقات التي طلبها الجهاز حتى الآن، واعترض على هذا الأمر ليطلب الرحيل.

وتتجه النية من قبل الجهاز الفنى نحو تأجيل موعد معسكر الإعداد المغلق الذى كان من المقرر ان يقام يوم 20 من الشهر الجارى فى الإسكندرية، فى إطار الاستعداد لمنافسات كاس مصر وانطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدورى الممتاز.