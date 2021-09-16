شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يواجه الحمام فى البروفة الودية الأخيرة استعداداً للأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فى السادسة مساء اليوم الخميس ثانى ودياته فى معسكر الإسكندرية أمام فريق الحمام وهى بمثابة البروفة الأخيرة أمام عبد الحميد بسيوني والجهاز المعاون للوقوف على مستوى جميع اللاعبين والإستقرار بنسبة كبيرة علي خطة وتشكيل لقاء السوبر أمام الأهلي المقرر له 21 سبتمبر الجارى على ستاد برج العرب بالاسكندرية

وقد اصطحب الجهاز الفني للفريق جميع اللاعبين القدامي والجدد الـ32 لاعباً في المعسكر من أجل تجهيزهم فنياً وبدنيا ولزيادة الإنسجام والتركيز بينهم جميعاً خاصه مجموعة اللاعبين الجدد الذي تعاقد معهم النادي ، ويقود التدريبات عبد الحميد بسيوني المدير الفني والجهاز المعاون ياسر علي وسيد السويركي ود سيد عبد القادر والكابتن يسري عرفان ومحمد مختار وتحت إشراف العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة .

وأعلن طلائع الجيش، التعاقد مع 10 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا، والكونغولى كازاجى كاسونجو لاعب المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري، ومحمد جابر لاعب المصرى البورسعيدى، وحسم مسئولو الطلائع الصفقات الأربعة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري لمدة موسمين بالاضافة لأحمد عفيفى لاعب الانتاج الحربى لمدة موسمين أرسل نادى طلائع الجيش القائمة الأولى للفريق لاتحاد الكرة والتى ضمت 21 لاعباً هم :"محمد بسام ومحمد شعبان ومحمد ناصف وحسين السيد مارسيلو وعلى مهاب وخالد سطوحى وحسن مجدى وأحمد هانى حسينى وأحمد عبد الرحمن سيد ومهند لاشين وعمرو السيسى وفرانك ستيفن وأحمد سمير وعلى أحمد وأحمد سالم ومصطفى محمود ومحمود عاطف ومحمد سمير ومحمد شحاته وخالد عوض وفارس حاتم". وانتهت إعارة عمرو جمال وأحمد علاء وناصر منسى وعمرو مرعى وإسلام جمال وإسلام محارب مع الطلائع فيما رحل إبراهيما كونيه ومصطفى جمال عن الفريق. ويستعد الطلائع لمواجهة الأهلى بكأس السوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى على ستاد برج العرب بالاسكندرية،ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1. وأنهى الطلائع بطولة الدورى محتلا المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا. وتلقى طلائع الجيش خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصرى بتحديد موعد لقاء السوبر المحلى لموسم 2019-2020 أمام الأهلى يوم 21 سبتمبر الحالى على استاد برج العرب فى تمام الساعة السابعة مساء. وكشف خطاب اتحاد الكرة المصرى أيضا عن لائحة المباراة مؤكدًا أنه حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى يلعب وقت إضافى مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب. وشدد الخطاب أيضا على ارتداء الأهلى بطل دورى 2019-2020 زيه الأصلى على أن يرتدى طلائع الجيش ثانى كأس مصر موسم 2019-2020 زيه الاحتياطي.

علي الجانب الآخر سيخوض الطلائع مباراة وديه أخري غداً الخميس مع فريق الحمام في السادسة مساءً ، وقد تكون مباراة الحمام بمثابة البروفة الأخيرة أمام عبد الحميد بسيوني المدير الفني والجهاز المعاون للوقوف على مستوى جميع اللاعبين والإستقرار بنسبة كبيرة علي خطة وتشكيل لقاء السوبر أمام الأهلي .