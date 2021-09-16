شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبدأ فى تسويق شقيق جيرفينيو قبل غلق باب القيد الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولى نادي سيراميكا، في البحث عن عرض للاعب الإيفواري كوامي ألفونسو "فونسينيو" الشقيق الأصغر للإيفواري جيرفينيو، والذى تعاقد معه الفريق الصيف الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وكان اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان الموسم الماضي، وتمت اعارته في منتصف الموسم لصفوف النصر الذي يلعب في دورى الدرجة الثانية وبعد انتهاء اعارته عاد للتدريبات الجماعية لكنه لم يقنه الجهاز الفني حتى الآن.

فونسينيو صاحب الـ 25 عاما يشغل مركز الجناح المهاجم، وسبق له اللعب بقميص أسيم ميموزا الإيفواري وباماكو المالي، وهو الشقيق الأصغر للإيفواري الشهير جيرفينيو لاعب روما وأرسنال السابق، وبارما الحالي.

ونجح فريق سيراميكا في إتمام التعاقد مع 3 صفقات، هم، باسم مرسي لاعب مصر المقاصة في صفقة قدرت بسبعة ملايين جنيه، واللاعب الشاب جمال السعيد البالغ من العمر 20 عاما قادما من نادى الجزيرة الإماراتي، ومحمود البدري قادما من صفوف نادي سموحة.وأبلغ شعبان إدارة سيراميكا أن جميع الصفقات المقرر ضمها للفريق هذا الصيف سيتم اختيارها بعناية ويتم ترشيحها منه شخصيا، وبالتالي التحدث مع وكيل اللاعب والنادي الذي يلعب به لإتمام التعاقد.

وأكد المدير الفني للفريق لمجلس الإدارة بالنادي أنه وضع بعض الأسماء المميزة والمستهدفة للتدعيمات، موضحا أنه لن يكون رد فعل لترشيحات وكلاء اللاعبين وتحديد القائمة التي سيخوض بها منافسات الموسم المقبل.